Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tiedot MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Virallinen verkkosivusto: https://metagalaxyland.com/ Valkoinen paperi: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Osta MEGALAND-rahaketta nyt!

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 114.50K $ 114.50K $ 114.50K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 114.50K $ 114.50K $ 114.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 Nykyinen hinta: $ 0.0001145 $ 0.0001145 $ 0.0001145 Lue lisää Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen hinnasta

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEGALAND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEGALAND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEGALAND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEGALAND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEGALAND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEGALAND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MEGALAND-rahakkeita MEXCistä nyt!

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen hintahistoria MEGALAND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEGALAND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEGALAND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEGALAND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEGALAND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEGALAND-rahakkeen hintaennuste nyt!

