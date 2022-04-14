Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikka

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Metagalaxy Land (MEGALAND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tiedot

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Virallinen verkkosivusto:
https://metagalaxyland.com/
Valkoinen paperi:
https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 114.50K
$ 114.50K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 114.50K
$ 114.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0007104
$ 0.0007104
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000161726624
$ 0.000000000161726624
Nykyinen hinta:
$ 0.0001145
$ 0.0001145

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MEGALAND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEGALAND-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MEGALAND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEGALAND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEGALAND-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEGALAND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen hintahistoria

MEGALAND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MEGALAND-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MEGALAND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEGALAND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.