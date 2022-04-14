Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Medieval Empires (MEE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tiedot Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Virallinen verkkosivusto: https://www.medievalempires.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.medievalempires.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Osta MEE-rahaketta nyt!

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Medieval Empires (MEE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Kokonaistarjonta: $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B Kierrossa oleva tarjonta: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.17M $ 17.17M $ 17.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Nykyinen hinta: $ 0.006951 $ 0.006951 $ 0.006951 Lue lisää Medieval Empires (MEE) -rahakkeen hinnasta

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen hintahistoria MEE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEE-rahakkeen hintaennuste nyt!

