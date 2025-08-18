Medieval Empires (MEE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006475. Viimeisen 24 tunnin aikana MEE on vaihdellut alimmillaan $ 0.005356 ja korkeimmillaan $ 0.006985 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03192242320977911, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002420084060039796.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MEE on muuttunut +1.17% viimeisen tunnin aikana, -4.15% 24 tunnin aikana ja +1.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Medieval Empires (MEE) -rahakkeen markkinatiedot
No.1672
$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M
$ 79.50K
$ 79.50K$ 79.50K
$ 15.99M
$ 15.99M$ 15.99M
559.41M
559.41M 559.41M
2,469,764,632.71645
2,469,764,632.71645 2,469,764,632.71645
MATIC
Medieval Empires-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 79.50K. MEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 559.41M ja sen kokonaistarjonta on 2469764632.71645. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.99M.
Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.
Medieval Empires on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Medieval Empires-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MEE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Medieval Empires-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Medieval Empires-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Medieval Empires-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Medieval Empires (MEE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Medieval Empires (MEE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Medieval Empires-rahakkeelle.
Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Medieval Empires (MEE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Medieval Empires:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Medieval Empires MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.