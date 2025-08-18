Lisätietoja MEE-rahakkeesta

MEE-rahakkeen hintatiedot

MEE-rahakkeen valkoinen paperi

MEE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MEE-rahakkeen tokenomiikka

MEE-rahakkeen hintaennuste

MEE-rahakkeen historia

MEE-osto-opas

MEE/fiat-valuuttamuunnin

MEE-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Medieval Empires-logo

Medieval Empires – hinta (MEE)

1MEE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.006475
$0.006475$0.006475
-4.15%1D
USD
Reaaliaikainen Medieval Empires (MEE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:04 (UTC+8)

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.005356
$ 0.005356$ 0.005356
24 h:n matalin
$ 0.006985
$ 0.006985$ 0.006985
24 h:n korkein

$ 0.005356
$ 0.005356$ 0.005356

$ 0.006985
$ 0.006985$ 0.006985

$ 0.03192242320977911
$ 0.03192242320977911$ 0.03192242320977911

$ 0.002420084060039796
$ 0.002420084060039796$ 0.002420084060039796

+1.17%

-4.15%

+1.52%

+1.52%

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006475. Viimeisen 24 tunnin aikana MEE on vaihdellut alimmillaan $ 0.005356 ja korkeimmillaan $ 0.006985 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03192242320977911, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002420084060039796.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEE on muuttunut +1.17% viimeisen tunnin aikana, -4.15% 24 tunnin aikana ja +1.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1672

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 79.50K
$ 79.50K$ 79.50K

$ 15.99M
$ 15.99M$ 15.99M

559.41M
559.41M 559.41M

2,469,764,632.71645
2,469,764,632.71645 2,469,764,632.71645

MATIC

Medieval Empires-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 79.50K. MEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 559.41M ja sen kokonaistarjonta on 2469764632.71645. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.99M.

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Medieval Empires-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00028035-4.15%
30 päivää$ -0.001547-19.29%
60 päivää$ +0.003991+160.66%
90 päivää$ +0.002717+72.29%
Medieval Empires-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00028035 (-4.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Medieval Empires 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001547 (-19.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Medieval Empires-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003991 (+160.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Medieval Empires-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002717 (+72.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Medieval Empires (MEE)?

Tarkista Medieval Empires-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Medieval Empires on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Medieval Empires-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Medieval Empires-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Medieval Empires-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Medieval Empires-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Medieval Empires (MEE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Medieval Empires (MEE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Medieval Empires-rahakkeelle.

Tarkista Medieval Empires-rahakkeen hintaennuste nyt!

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tokenomiikka

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Medieval Empires (MEE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Medieval Empires:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Medieval Empires MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MEE paikallisiin valuuttoihin

1 Medieval Empires(MEE) - VND
170.389625
1 Medieval Empires(MEE) - AUD
A$0.01003625
1 Medieval Empires(MEE) - GBP
0.0047915
1 Medieval Empires(MEE) - EUR
0.0055685
1 Medieval Empires(MEE) - USD
$0.006475
1 Medieval Empires(MEE) - MYR
RM0.0273245
1 Medieval Empires(MEE) - TRY
0.26553975
1 Medieval Empires(MEE) - JPY
¥0.9583
1 Medieval Empires(MEE) - ARS
ARS$8.5085385
1 Medieval Empires(MEE) - RUB
0.521626
1 Medieval Empires(MEE) - INR
0.56520275
1 Medieval Empires(MEE) - IDR
Rp106.147524
1 Medieval Empires(MEE) - KRW
9.055935
1 Medieval Empires(MEE) - PHP
0.37030525
1 Medieval Empires(MEE) - EGP
￡E.0.313908
1 Medieval Empires(MEE) - BRL
R$0.03541825
1 Medieval Empires(MEE) - CAD
C$0.00900025
1 Medieval Empires(MEE) - BDT
0.7874895
1 Medieval Empires(MEE) - NGN
9.9615285
1 Medieval Empires(MEE) - COP
$26.10881875
1 Medieval Empires(MEE) - ZAR
R.0.11454275
1 Medieval Empires(MEE) - UAH
0.2666405
1 Medieval Empires(MEE) - VES
Bs0.887075
1 Medieval Empires(MEE) - CLP
$6.28075
1 Medieval Empires(MEE) - PKR
Rs1.832166
1 Medieval Empires(MEE) - KZT
3.4792765
1 Medieval Empires(MEE) - THB
฿0.2112145
1 Medieval Empires(MEE) - TWD
NT$0.19768175
1 Medieval Empires(MEE) - AED
د.إ0.02376325
1 Medieval Empires(MEE) - CHF
Fr0.00518
1 Medieval Empires(MEE) - HKD
HK$0.05056975
1 Medieval Empires(MEE) - AMD
֏2.48270925
1 Medieval Empires(MEE) - MAD
.د.م0.05833975
1 Medieval Empires(MEE) - MXN
$0.12140625
1 Medieval Empires(MEE) - SAR
ريال0.02428125
1 Medieval Empires(MEE) - PLN
0.0236985
1 Medieval Empires(MEE) - RON
лв0.02816625
1 Medieval Empires(MEE) - SEK
kr0.0622895
1 Medieval Empires(MEE) - BGN
лв0.010878
1 Medieval Empires(MEE) - HUF
Ft2.21062975
1 Medieval Empires(MEE) - CZK
0.137011
1 Medieval Empires(MEE) - KWD
د.ك0.001974875
1 Medieval Empires(MEE) - ILS
0.022015
1 Medieval Empires(MEE) - AOA
Kz5.92404225
1 Medieval Empires(MEE) - BHD
.د.ب0.002441075
1 Medieval Empires(MEE) - BMD
$0.006475
1 Medieval Empires(MEE) - DKK
kr0.04163425
1 Medieval Empires(MEE) - HNL
L0.1700335
1 Medieval Empires(MEE) - MUR
0.29610175
1 Medieval Empires(MEE) - NAD
$0.1146075
1 Medieval Empires(MEE) - NOK
kr0.0659155
1 Medieval Empires(MEE) - NZD
$0.01107225
1 Medieval Empires(MEE) - PAB
B/.0.006475
1 Medieval Empires(MEE) - PGK
K0.02713025
1 Medieval Empires(MEE) - QAR
ر.ق0.023569
1 Medieval Empires(MEE) - RSD
дин.0.65352175

Medieval Empires-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Medieval Empires toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Medieval Empires-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Medieval Empires”

Paljonko Medieval Empires (MEE) on arvoltaan tänään?
MEE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006475 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEE-USD-parin nykyinen hinta?
MEE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.006475. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Medieval Empires-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEE markkina-arvo on $ 3.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 559.41M USD.
Mikä oli MEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEE saavutti ATH-hinnaksi 0.03192242320977911 USD.
Mikä oli MEE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002420084060039796 USD.
Mikä on MEE-rahakkeen treidausvolyymi?
MEE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 79.50K USD.
Nouseeko MEE tänä vuonna korkeammalle?
MEE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:04 (UTC+8)

Medieval Empires (MEE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MEE-USD-laskin

Summa

MEE
MEE
USD
USD

1 MEE = 0.006475 USD

Treidaa MEE-rahaketta

MEEUSDT
$0.006475
$0.006475$0.006475
-4.10%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu