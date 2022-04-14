MarsDAO (MDAO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MarsDAO (MDAO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen tiedot The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Virallinen verkkosivusto: https://daomars.com/ Valkoinen paperi: https://docs.daomars.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Osta MDAO-rahaketta nyt!

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MarsDAO (MDAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Kokonaistarjonta: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Nykyinen hinta: $ 0.03022 $ 0.03022 $ 0.03022 Lue lisää MarsDAO (MDAO) -rahakkeen hinnasta

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MarsDAO (MDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MDAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MDAO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MDAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MDAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen hintahistoria MDAO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MDAO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MDAO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MDAO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MDAO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

