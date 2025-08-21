Lisätietoja MDAO-rahakkeesta

MarsDAO-logo

MarsDAO – hinta (MDAO)

1MDAO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03133
$0.03133$0.03133
-0.31%1D
USD
Reaaliaikainen MarsDAO (MDAO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:57:47 (UTC+8)

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03055
$ 0.03055$ 0.03055
24 h:n matalin
$ 0.03208
$ 0.03208$ 0.03208
24 h:n korkein

$ 0.03055
$ 0.03055$ 0.03055

$ 0.03208
$ 0.03208$ 0.03208

$ 0.6465163509478522
$ 0.6465163509478522$ 0.6465163509478522

$ 0.02174529085090852
$ 0.02174529085090852$ 0.02174529085090852

-0.77%

-0.31%

+28.87%

+28.87%

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03133. Viimeisen 24 tunnin aikana MDAO on vaihdellut alimmillaan $ 0.03055 ja korkeimmillaan $ 0.03208 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6465163509478522, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02174529085090852.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MDAO on muuttunut -0.77% viimeisen tunnin aikana, -0.31% 24 tunnin aikana ja +28.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1793

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

$ 19.74K
$ 19.74K$ 19.74K

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

70.60M
70.60M 70.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

95,968,858.05331515
95,968,858.05331515 95,968,858.05331515

70.59%

BSC

MarsDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.74K. MDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.60M ja sen kokonaistarjonta on 95968858.05331515. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.13M.

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MarsDAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000974-0.31%
30 päivää$ +0.01633+108.86%
60 päivää$ +0.01633+108.86%
90 päivää$ +0.01633+108.86%
MarsDAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MDAO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000974 (-0.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MarsDAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01633 (+108.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MarsDAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MDAO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01633 (+108.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MarsDAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01633 (+108.86%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MarsDAO (MDAO)?

Tarkista MarsDAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MarsDAO (MDAO)

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

MarsDAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MarsDAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MDAO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MarsDAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MarsDAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MarsDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MarsDAO (MDAO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MarsDAO (MDAO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MarsDAO-rahakkeelle.

Tarkista MarsDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen tokenomiikka

MarsDAO (MDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MDAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MarsDAO (MDAO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MarsDAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MarsDAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MDAO paikallisiin valuuttoihin

1 MarsDAO(MDAO) - VND
824.44895
1 MarsDAO(MDAO) - AUD
A$0.0482482
1 MarsDAO(MDAO) - GBP
0.0228709
1 MarsDAO(MDAO) - EUR
0.0266305
1 MarsDAO(MDAO) - USD
$0.03133
1 MarsDAO(MDAO) - MYR
RM0.1322126
1 MarsDAO(MDAO) - TRY
1.2842167
1 MarsDAO(MDAO) - JPY
¥4.57418
1 MarsDAO(MDAO) - ARS
ARS$41.38693
1 MarsDAO(MDAO) - RUB
2.5233182
1 MarsDAO(MDAO) - INR
2.7347957
1 MarsDAO(MDAO) - IDR
Rp505.3225099
1 MarsDAO(MDAO) - KRW
43.3331496
1 MarsDAO(MDAO) - PHP
1.7692051
1 MarsDAO(MDAO) - EGP
￡E.1.519505
1 MarsDAO(MDAO) - BRL
R$0.1698086
1 MarsDAO(MDAO) - CAD
C$0.0432354
1 MarsDAO(MDAO) - BDT
3.8081615
1 MarsDAO(MDAO) - NGN
48.1256997
1 MarsDAO(MDAO) - COP
$124.8205998
1 MarsDAO(MDAO) - ZAR
R.0.5463952
1 MarsDAO(MDAO) - UAH
1.2942423
1 MarsDAO(MDAO) - VES
Bs4.29221
1 MarsDAO(MDAO) - CLP
$30.0768
1 MarsDAO(MDAO) - PKR
Rs8.885188
1 MarsDAO(MDAO) - KZT
16.8348622
1 MarsDAO(MDAO) - THB
฿1.0144654
1 MarsDAO(MDAO) - TWD
NT$0.9505522
1 MarsDAO(MDAO) - AED
د.إ0.1149811
1 MarsDAO(MDAO) - CHF
Fr0.025064
1 MarsDAO(MDAO) - HKD
HK$0.2446873
1 MarsDAO(MDAO) - AMD
֏11.9852915
1 MarsDAO(MDAO) - MAD
.د.م0.2832232
1 MarsDAO(MDAO) - MXN
$0.5824247
1 MarsDAO(MDAO) - SAR
ريال0.1174875
1 MarsDAO(MDAO) - PLN
0.1137279
1 MarsDAO(MDAO) - RON
лв0.134719
1 MarsDAO(MDAO) - SEK
kr0.2973217
1 MarsDAO(MDAO) - BGN
лв0.0523211
1 MarsDAO(MDAO) - HUF
Ft10.5594632
1 MarsDAO(MDAO) - CZK
0.6554236
1 MarsDAO(MDAO) - KWD
د.ك0.00955565
1 MarsDAO(MDAO) - ILS
0.1052688
1 MarsDAO(MDAO) - AOA
Kz28.5594881
1 MarsDAO(MDAO) - BHD
.د.ب0.01178008
1 MarsDAO(MDAO) - BMD
$0.03133
1 MarsDAO(MDAO) - DKK
kr0.1992588
1 MarsDAO(MDAO) - HNL
L0.8189662
1 MarsDAO(MDAO) - MUR
1.4446263
1 MarsDAO(MDAO) - NAD
$0.5523479
1 MarsDAO(MDAO) - NOK
kr0.3148665
1 MarsDAO(MDAO) - NZD
$0.053261
1 MarsDAO(MDAO) - PAB
B/.0.03133
1 MarsDAO(MDAO) - PGK
K0.1322126
1 MarsDAO(MDAO) - QAR
ر.ق0.1140412
1 MarsDAO(MDAO) - RSD
дин.3.1314335

MarsDAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MarsDAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MarsDAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MarsDAO”

Paljonko MarsDAO (MDAO) on arvoltaan tänään?
MDAO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03133 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MDAO-USD-parin nykyinen hinta?
MDAO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03133. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MarsDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MDAO markkina-arvo on $ 2.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.60M USD.
Mikä oli MDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MDAO saavutti ATH-hinnaksi 0.6465163509478522 USD.
Mikä oli MDAO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MDAO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02174529085090852 USD.
Mikä on MDAO-rahakkeen treidausvolyymi?
MDAO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.74K USD.
Nouseeko MDAO tänä vuonna korkeammalle?
MDAO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MDAO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:57:47 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

