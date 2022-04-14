MBP COIN (MBP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MBP COIN (MBP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MBP COIN (MBP) -rahakkeen tiedot Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Virallinen verkkosivusto: https://mbpcoin.com/ Valkoinen paperi: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Osta MBP-rahaketta nyt!

MBP COIN (MBP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MBP COIN (MBP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.90M $ 17.90M $ 17.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Nykyinen hinta: $ 0.08952 $ 0.08952 $ 0.08952 Lue lisää MBP COIN (MBP) -rahakkeen hinnasta

MBP COIN (MBP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MBP COIN (MBP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MBP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MBP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MBP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MBP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MBP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MBP COIN (MBP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MBP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MBP-rahakkeita MEXCistä nyt!

MBP COIN (MBP) -rahakkeen hintahistoria MBP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MBP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MBP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MBP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MBP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MBP-rahakkeen hintaennuste nyt!

