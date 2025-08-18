MBP COIN (MBP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08463. Viimeisen 24 tunnin aikana MBP on vaihdellut alimmillaan $ 0.08451 ja korkeimmillaan $ 0.08788 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MBP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10762953707148361, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03374812281832514.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MBP on muuttunut -0.92% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MBP COIN (MBP) -rahakkeen markkinatiedot
No.1988
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
$ 115.42K
$ 115.42K$ 115.42K
$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M
15.99M
15.99M 15.99M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
7.99%
BSC
MBP COIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 115.42K. MBP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.99M ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.93M.
MBP COIN (MBP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MBP COIN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002291
-0.27%
30 päivää
$ -0.02023
-19.30%
60 päivää
$ +0.02669
+46.06%
90 päivää
$ +0.01557
+22.54%
MBP COIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MBP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002291 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
MBP COIN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02023 (-19.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
MBP COIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MBP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02669 (+46.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
MBP COIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01557 (+22.54%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MBP COIN (MBP)?
Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications
MBP COIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MBP COIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MBP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue MBP COIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MBP COIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
MBP COIN-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon MBP COIN (MBP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MBP COIN (MBP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MBP COIN-rahakkeelle.
MBP COIN (MBP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MBP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
MBP COIN (MBP) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa MBP COIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MBP COIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.