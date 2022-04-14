MBD Financials (MBD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MBD Financials (MBD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MBD Financials (MBD) -rahakkeen tiedot Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Virallinen verkkosivusto: https://mbdfinancials.com Valkoinen paperi: https://docs.mbdfinancials.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa Osta MBD-rahaketta nyt!

MBD Financials (MBD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MBD Financials (MBD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 763.69K $ 763.69K $ 763.69K Kokonaistarjonta: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 Nykyinen hinta: $ 0.00002944 $ 0.00002944 $ 0.00002944 Lue lisää MBD Financials (MBD) -rahakkeen hinnasta

MBD Financials (MBD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MBD Financials (MBD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MBD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MBD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MBD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MBD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MBD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MBD Financials (MBD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MBD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MBD-rahakkeita MEXCistä nyt!

MBD Financials (MBD) -rahakkeen hintahistoria MBD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MBD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MBD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MBD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MBD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MBD-rahakkeen hintaennuste nyt!

