MBD Financials (MBD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00002609. Viimeisen 24 tunnin aikana MBD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002175 ja korkeimmillaan $ 0.00002767 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MBD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.014133445527232025, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000001013727336322.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MBD on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja -17.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MBD Financials (MBD) -rahakkeen markkinatiedot
MBD Financials-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 676.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 43.12K. MBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.94B ja sen kokonaistarjonta on 40000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.04M.
MBD Financials (MBD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MBD Financials-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000000287
+0.11%
30 päivää
$ +0.00000203
+8.43%
60 päivää
$ +0.00000587
+29.03%
90 päivää
$ -0.00000428
-14.10%
MBD Financials-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MBD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000287 (+0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
MBD Financials 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00000203 (+8.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
MBD Financials-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MBD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000587 (+29.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
MBD Financials-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000428 (-14.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.
MBD Financials on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MBD Financials-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MBD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue MBD Financials-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MBD Financials-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
MBD Financials-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon MBD Financials (MBD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MBD Financials (MBD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MBD Financials-rahakkeelle.
MBD Financials (MBD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MBD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
MBD Financials (MBD) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa MBD Financials:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MBD Financials MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
