MBD Financials – hinta (MBD)

1MBD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00002609
$0.00002609$0.00002609
+0.11%1D
USD
Reaaliaikainen MBD Financials (MBD) -hintakaavio
MBD Financials (MBD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002175
$ 0.00002175$ 0.00002175
24 h:n matalin
$ 0.00002767
$ 0.00002767$ 0.00002767
24 h:n korkein

$ 0.00002175
$ 0.00002175$ 0.00002175

$ 0.00002767
$ 0.00002767$ 0.00002767

$ 0.014133445527232025
$ 0.014133445527232025$ 0.014133445527232025

$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322$ 0.000001013727336322

+0.07%

+0.11%

-17.60%

-17.60%

MBD Financials (MBD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00002609. Viimeisen 24 tunnin aikana MBD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002175 ja korkeimmillaan $ 0.00002767 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MBD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.014133445527232025, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000001013727336322.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MBD on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja -17.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MBD Financials (MBD) -rahakkeen markkinatiedot

No.2279

$ 676.79K
$ 676.79K$ 676.79K

$ 43.12K
$ 43.12K$ 43.12K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

25.94B
25.94B 25.94B

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

64.85%

ETH

MBD Financials-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 676.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 43.12K. MBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.94B ja sen kokonaistarjonta on 40000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.04M.

MBD Financials (MBD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MBD Financials-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000287+0.11%
30 päivää$ +0.00000203+8.43%
60 päivää$ +0.00000587+29.03%
90 päivää$ -0.00000428-14.10%
MBD Financials-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MBD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000287 (+0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MBD Financials 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00000203 (+8.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MBD Financials-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MBD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000587 (+29.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MBD Financials-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000428 (-14.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MBD Financials (MBD)?

Tarkista MBD Financials-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MBD Financials on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MBD Financials-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MBD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MBD Financials-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MBD Financials-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MBD Financials-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MBD Financials (MBD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MBD Financials (MBD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MBD Financials-rahakkeelle.

Tarkista MBD Financials-rahakkeen hintaennuste nyt!

MBD Financials (MBD) -rahakkeen tokenomiikka

MBD Financials (MBD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MBD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MBD Financials (MBD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MBD Financials:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MBD Financials MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MBD paikallisiin valuuttoihin

MBD Financials-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MBD Financials toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MBD Financials-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "MBD Financials"

Paljonko MBD Financials (MBD) on arvoltaan tänään?
MBD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002609 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MBD-USD-parin nykyinen hinta?
MBD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002609. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MBD Financials-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MBD markkina-arvo on $ 676.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.94B USD.
Mikä oli MBD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MBD saavutti ATH-hinnaksi 0.014133445527232025 USD.
Mikä oli MBD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MBD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000001013727336322 USD.
Mikä on MBD-rahakkeen treidausvolyymi?
MBD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 43.12K USD.
Nouseeko MBD tänä vuonna korkeammalle?
MBD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MBD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
MBD Financials (MBD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

