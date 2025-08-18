Lisätietoja MAV-rahakkeesta

MAV-rahakkeen hintatiedot

MAV-rahakkeen valkoinen paperi

MAV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MAV-rahakkeen tokenomiikka

MAV-rahakkeen hintaennuste

MAV-rahakkeen historia

MAV-osto-opas

MAV/fiat-valuuttamuunnin

MAV-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Maverick Protocol-logo

Maverick Protocol – hinta (MAV)

1MAV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05326
$0.05326$0.05326
-2.36%1D
USD
Reaaliaikainen Maverick Protocol (MAV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:15:29 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05297
$ 0.05297$ 0.05297
24 h:n matalin
$ 0.05965
$ 0.05965$ 0.05965
24 h:n korkein

$ 0.05297
$ 0.05297$ 0.05297

$ 0.05965
$ 0.05965$ 0.05965

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008$ 0.8216374158381008

$ 0.0375479861422633
$ 0.0375479861422633$ 0.0375479861422633

-2.33%

-2.36%

-4.14%

-4.14%

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05334. Viimeisen 24 tunnin aikana MAV on vaihdellut alimmillaan $ 0.05297 ja korkeimmillaan $ 0.05965 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8216374158381008, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0375479861422633.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAV on muuttunut -2.33% viimeisen tunnin aikana, -2.36% 24 tunnin aikana ja -4.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen markkinatiedot

No.650

$ 36.78M
$ 36.78M$ 36.78M

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

$ 106.68M
$ 106.68M$ 106.68M

689.55M
689.55M 689.55M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

34.47%

ETH

Maverick Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.75M. MAV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 689.55M ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 106.68M.

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Maverick Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0012873-2.36%
30 päivää$ +0.00267+5.26%
60 päivää$ +0.01496+38.97%
90 päivää$ -0.01602-23.10%
Maverick Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MAV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0012873 (-2.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Maverick Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00267 (+5.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Maverick Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MAV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01496 (+38.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Maverick Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01602 (-23.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Maverick Protocol (MAV)?

Tarkista Maverick Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Maverick Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MAV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Maverick Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Maverick Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Maverick Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Maverick Protocol (MAV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Maverick Protocol (MAV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Maverick Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Maverick Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tokenomiikka

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Maverick Protocol (MAV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Maverick Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Maverick Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MAV paikallisiin valuuttoihin

1 Maverick Protocol(MAV) - VND
1,403.6421
1 Maverick Protocol(MAV) - AUD
A$0.082677
1 Maverick Protocol(MAV) - GBP
0.0394716
1 Maverick Protocol(MAV) - EUR
0.0458724
1 Maverick Protocol(MAV) - USD
$0.05334
1 Maverick Protocol(MAV) - MYR
RM0.2250948
1 Maverick Protocol(MAV) - TRY
2.1832062
1 Maverick Protocol(MAV) - JPY
¥7.89432
1 Maverick Protocol(MAV) - ARS
ARS$69.9996822
1 Maverick Protocol(MAV) - RUB
4.2976038
1 Maverick Protocol(MAV) - INR
4.6576488
1 Maverick Protocol(MAV) - IDR
Rp874.4260896
1 Maverick Protocol(MAV) - KRW
74.7058704
1 Maverick Protocol(MAV) - PHP
3.0489144
1 Maverick Protocol(MAV) - EGP
￡E.2.5859232
1 Maverick Protocol(MAV) - BRL
R$0.2917698
1 Maverick Protocol(MAV) - CAD
C$0.0736092
1 Maverick Protocol(MAV) - BDT
6.4872108
1 Maverick Protocol(MAV) - NGN
81.9350406
1 Maverick Protocol(MAV) - COP
$215.080215
1 Maverick Protocol(MAV) - ZAR
R.0.9462516
1 Maverick Protocol(MAV) - UAH
2.1965412
1 Maverick Protocol(MAV) - VES
Bs7.30758
1 Maverick Protocol(MAV) - CLP
$51.7398
1 Maverick Protocol(MAV) - PKR
Rs15.0376128
1 Maverick Protocol(MAV) - KZT
28.6617156
1 Maverick Protocol(MAV) - THB
฿1.7420844
1 Maverick Protocol(MAV) - TWD
NT$1.6263366
1 Maverick Protocol(MAV) - AED
د.إ0.1957578
1 Maverick Protocol(MAV) - CHF
Fr0.042672
1 Maverick Protocol(MAV) - HKD
HK$0.4165854
1 Maverick Protocol(MAV) - AMD
֏20.413218
1 Maverick Protocol(MAV) - MAD
.د.م0.4805934
1 Maverick Protocol(MAV) - MXN
$1.000125
1 Maverick Protocol(MAV) - SAR
ريال0.200025
1 Maverick Protocol(MAV) - PLN
0.1952244
1 Maverick Protocol(MAV) - RON
лв0.2314956
1 Maverick Protocol(MAV) - SEK
kr0.5125974
1 Maverick Protocol(MAV) - BGN
лв0.0896112
1 Maverick Protocol(MAV) - HUF
Ft18.1985412
1 Maverick Protocol(MAV) - CZK
1.128141
1 Maverick Protocol(MAV) - KWD
د.ك0.0162687
1 Maverick Protocol(MAV) - ILS
0.1818894
1 Maverick Protocol(MAV) - AOA
Kz48.8909106
1 Maverick Protocol(MAV) - BHD
.د.ب0.02010918
1 Maverick Protocol(MAV) - BMD
$0.05334
1 Maverick Protocol(MAV) - DKK
kr0.3424428
1 Maverick Protocol(MAV) - HNL
L1.4023086
1 Maverick Protocol(MAV) - MUR
2.4392382
1 Maverick Protocol(MAV) - NAD
$0.9425178
1 Maverick Protocol(MAV) - NOK
kr0.5430012
1 Maverick Protocol(MAV) - NZD
$0.0912114
1 Maverick Protocol(MAV) - PAB
B/.0.05334
1 Maverick Protocol(MAV) - PGK
K0.2208276
1 Maverick Protocol(MAV) - QAR
ر.ق0.1941576
1 Maverick Protocol(MAV) - RSD
дин.5.3825394

Maverick Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Maverick Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Maverick Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Maverick Protocol”

Paljonko Maverick Protocol (MAV) on arvoltaan tänään?
MAV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05334 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAV-USD-parin nykyinen hinta?
MAV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05334. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Maverick Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAV markkina-arvo on $ 36.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 689.55M USD.
Mikä oli MAV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAV saavutti ATH-hinnaksi 0.8216374158381008 USD.
Mikä oli MAV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0375479861422633 USD.
Mikä on MAV-rahakkeen treidausvolyymi?
MAV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.75M USD.
Nouseeko MAV tänä vuonna korkeammalle?
MAV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:15:29 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MAV-USD-laskin

Summa

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.05334 USD

Treidaa MAV-rahaketta

MAVUSDT
$0.05326
$0.05326$0.05326
-2.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu