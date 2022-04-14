Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Maverick Protocol (MAV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tiedot Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Virallinen verkkosivusto: https://www.mav.xyz/ Valkoinen paperi: https://bit.ly/MavWhitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Osta MAV-rahaketta nyt!

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 39.44M $ 39.44M $ 39.44M Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 114.40M $ 114.40M $ 114.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Nykyinen hinta: $ 0.0572 $ 0.0572 $ 0.0572 Lue lisää Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen hinnasta

Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Maverick Protocol (MAV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

