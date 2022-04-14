Matchain (MAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Matchain (MAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Matchain (MAT) -rahakkeen tiedot Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale. Virallinen verkkosivusto: https://matchain.io/ Valkoinen paperi: https://docs.matchain.io/ Block Explorer: https://matchscan.io/ Osta MAT-rahaketta nyt!

Matchain (MAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Matchain (MAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M Kokonaistarjonta: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.493 $ 9.493 $ 9.493 Kaikkien aikojen alin: $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 Nykyinen hinta: $ 1.76 $ 1.76 $ 1.76 Lue lisää Matchain (MAT) -rahakkeen hinnasta

Matchain (MAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Matchain (MAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Matchain (MAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Matchain (MAT) -rahakkeen hintahistoria MAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

