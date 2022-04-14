Massa (MAS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Massa (MAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Massa (MAS) -rahakkeen tiedot Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications. Virallinen verkkosivusto: https://massa.net/ Block Explorer: https://explorer.massa.net/ Osta MAS-rahaketta nyt!

Massa (MAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Massa (MAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.38M $ 14.38M $ 14.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.199 $ 0.199 $ 0.199 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01221431094839189 $ 0.01221431094839189 $ 0.01221431094839189 Nykyinen hinta: $ 0.01396 $ 0.01396 $ 0.01396 Lue lisää Massa (MAS) -rahakkeen hinnasta

Massa (MAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Massa (MAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Massa (MAS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Massa (MAS) -rahakkeen hintahistoria MAS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAS-rahakkeen hintaennuste nyt!

