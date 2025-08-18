Mikä on Massa (MAS)

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

Massa on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Massa-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista MAS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Massa-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Massa-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Massa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Massa (MAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Massa (MAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Massa-rahakkeelle.

Tarkista Massa-rahakkeen hintaennuste nyt!

Massa (MAS) -rahakkeen tokenomiikka

Massa (MAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Massa (MAS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Massa:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Massa MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Massa-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Massa toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Massa” Paljonko Massa (MAS) on arvoltaan tänään? MAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,01449 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on MAS-USD-parin nykyinen hinta? $ 0,01449 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MAS -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Massa-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen MAS markkina-arvo on $ 0,00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on MAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? MAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0,00 USD . Mikä oli MAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? MAS saavutti ATH-hinnaksi 0,14257587712244194 USD . Mikä oli MAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? MAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0,01221431094839189 USD . Mikä on MAS-rahakkeen treidausvolyymi? MAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 38,69K USD . Nouseeko MAS tänä vuonna korkeammalle? MAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAS-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

