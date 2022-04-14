Mamo (MAMO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mamo (MAMO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mamo (MAMO) -rahakkeen tiedot $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. Virallinen verkkosivusto: https://mamo.bot Valkoinen paperi: https://mamo.gitbook.io/mamo Block Explorer: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe Osta MAMO-rahaketta nyt!

Mamo (MAMO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mamo (MAMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 175.25M $ 175.25M $ 175.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 Nykyinen hinta: $ 0.17525 $ 0.17525 $ 0.17525 Lue lisää Mamo (MAMO) -rahakkeen hinnasta

Mamo (MAMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mamo (MAMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAMO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAMO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mamo (MAMO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAMO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAMO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mamo (MAMO) -rahakkeen hintahistoria MAMO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAMO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAMO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAMO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAMO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAMO-rahakkeen hintaennuste nyt!

