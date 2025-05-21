MAMO

$MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience.

NimiMAMO

SijoitusNo.611

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.61%

Kierrossa oleva tarjonta382,208,762.5112976

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.3822%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.22899592575840663,2025-08-06

Alin hinta0.008852057250820835,2025-05-21

Julkinen lohkoketjuBASE

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

