MAIV (MAIV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MAIV (MAIV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MAIV (MAIV) -rahakkeen tiedot MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. Virallinen verkkosivusto: https://maiv.io/ Valkoinen paperi: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a Osta MAIV-rahaketta nyt!

MAIV (MAIV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MAIV (MAIV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.86M $ 23.86M $ 23.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Nykyinen hinta: $ 0.0023864 $ 0.0023864 $ 0.0023864 Lue lisää MAIV (MAIV) -rahakkeen hinnasta

MAIV (MAIV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MAIV (MAIV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAIV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAIV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAIV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAIV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAIV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MAIV (MAIV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAIV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAIV-rahakkeita MEXCistä nyt!

MAIV (MAIV) -rahakkeen hintahistoria MAIV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAIV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAIV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAIV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAIV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAIV-rahakkeen hintaennuste nyt!

