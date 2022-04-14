MAGIC (MAGIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MAGIC (MAGIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MAGIC (MAGIC) -rahakkeen tiedot Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses. Virallinen verkkosivusto: https://www.treasure.lol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB0c7a3Ba49C7a6EaBa6cD4a96C55a1391070Ac9A Osta MAGIC-rahaketta nyt!

MAGIC (MAGIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MAGIC (MAGIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 347.71M $ 347.71M $ 347.71M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 80.20M $ 80.20M $ 80.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.5 $ 6.5 $ 6.5 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.23065 $ 0.23065 $ 0.23065 Lue lisää MAGIC (MAGIC) -rahakkeen hinnasta

MAGIC (MAGIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MAGIC (MAGIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAGIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAGIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAGIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAGIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAGIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MAGIC (MAGIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAGIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAGIC-rahakkeita MEXCistä nyt!

MAGIC (MAGIC) -rahakkeen hintahistoria MAGIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAGIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAGIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAGIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAGIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAGIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

