MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MAGA (MAGATRUMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen tiedot

MAGA Movement on the Blockchain.

Virallinen verkkosivusto:
https://magamemecoin.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HaP8r3ksG76PhQLTqR8FYBeNiQpejcFbQmiHbg787Ut1

MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 7.03M
$ 7.03M
Kokonaistarjonta:
$ 46.50M
$ 46.50M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 44.00M
$ 44.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.43M
$ 7.43M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 37.422
$ 37.422
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000089009406098349
$ 0.000089009406098349
Nykyinen hinta:
$ 0.1597
$ 0.1597

MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MAGATRUMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAGATRUMP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MAGATRUMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAGATRUMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAGATRUMP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAGATRUMP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MAGA (MAGATRUMP) -rahakkeen hintahistoria

MAGATRUMP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MAGATRUMP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MAGATRUMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAGATRUMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.