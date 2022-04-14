MAD (MAD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MAD (MAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MAD (MAD) -rahakkeen tiedot $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! Virallinen verkkosivusto: https://www.madcoin.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/madHpjRn6bd8t78Rsy7NuSuNwWa2HU8ByPobZprHbHv Osta MAD-rahaketta nyt!

MAD (MAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MAD (MAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Kokonaistarjonta: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00008 $ 0.00008 $ 0.00008 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 Nykyinen hinta: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 Lue lisää MAD (MAD) -rahakkeen hinnasta

MAD (MAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MAD (MAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MAD (MAD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAD-rahakkeita MEXCistä nyt!

MAD (MAD) -rahakkeen hintahistoria MAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!