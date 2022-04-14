MemeCore (M) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MemeCore (M) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MemeCore (M) -rahakkeen tiedot MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://memecore.com/ Valkoinen paperi: https://docs.memecore.com/ Block Explorer: https://memecorescan.io/ Osta M-rahaketta nyt!

MemeCore (M) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MemeCore (M) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 461.16M $ 461.16M $ 461.16M Kokonaistarjonta: $ 5.26B $ 5.26B $ 5.26B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 Nykyinen hinta: $ 0.44364 $ 0.44364 $ 0.44364 Lue lisää MemeCore (M) -rahakkeen hinnasta

MemeCore (M) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MemeCore (M) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä M-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta M-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät M-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu M-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka M-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MemeCore (M) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita M-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan M-rahakkeita MEXCistä nyt!

MemeCore (M) -rahakkeen hintahistoria M -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu M-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

M-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne M-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? M-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso M-rahakkeen hintaennuste nyt!

