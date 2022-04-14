Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikka

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Leeds United FC (LUFC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tiedot

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.socios.com/fan-tokens/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 92.75K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.27M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 284.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.969
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.0284
Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LUFC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUFC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LUFC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUFC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUFC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUFC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen hintahistoria

LUFC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LUFC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LUFC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUFC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

