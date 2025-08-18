Lisätietoja LUFC-rahakkeesta

Leeds United FC-logo

Leeds United FC – hinta (LUFC)

1LUFC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0281
$0.0281$0.0281
-0.21%1D
USD
Reaaliaikainen Leeds United FC (LUFC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:16:03 (UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02787
$ 0.02787$ 0.02787
24 h:n matalin
$ 0.02861
$ 0.02861$ 0.02861
24 h:n korkein

$ 0.02787
$ 0.02787$ 0.02787

$ 0.02861
$ 0.02861$ 0.02861

$ 61.91478374891038
$ 61.91478374891038$ 61.91478374891038

$ 0
$ 0$ 0

-0.96%

-0.21%

+18.66%

+18.66%

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0281. Viimeisen 24 tunnin aikana LUFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.02787 ja korkeimmillaan $ 0.02861 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 61.91478374891038, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUFC on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja +18.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen markkinatiedot

No.2752

$ 91.77K
$ 91.77K$ 91.77K

$ 53.17K
$ 53.17K$ 53.17K

$ 281.00K
$ 281.00K$ 281.00K

3.27M
3.27M 3.27M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

32.65%

CHZ

Leeds United FC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.17K. LUFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.27M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 281.00K.

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Leeds United FC-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000591-0.21%
30 päivää$ -0.01528-35.23%
60 päivää$ -0.00228-7.51%
90 päivää$ -0.01809-39.17%
Leeds United FC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LUFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000591 (-0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Leeds United FC 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01528 (-35.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Leeds United FC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00228 (-7.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Leeds United FC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01809 (-39.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Leeds United FC (LUFC)?

Tarkista Leeds United FC-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Leeds United FC on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Leeds United FC-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LUFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Leeds United FC-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Leeds United FC-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Leeds United FC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Leeds United FC (LUFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Leeds United FC (LUFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Leeds United FC-rahakkeelle.

Tarkista Leeds United FC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikka

Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Leeds United FC (LUFC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Leeds United FC:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Leeds United FC MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LUFC paikallisiin valuuttoihin

1 Leeds United FC(LUFC) - VND
739.4515
1 Leeds United FC(LUFC) - AUD
A$0.043555
1 Leeds United FC(LUFC) - GBP
0.020794
1 Leeds United FC(LUFC) - EUR
0.024166
1 Leeds United FC(LUFC) - USD
$0.0281
1 Leeds United FC(LUFC) - MYR
RM0.118582
1 Leeds United FC(LUFC) - TRY
1.150133
1 Leeds United FC(LUFC) - JPY
¥4.1588
1 Leeds United FC(LUFC) - ARS
ARS$36.925086
1 Leeds United FC(LUFC) - RUB
2.264298
1 Leeds United FC(LUFC) - INR
2.452568
1 Leeds United FC(LUFC) - IDR
Rp460.655664
1 Leeds United FC(LUFC) - KRW
39.355736
1 Leeds United FC(LUFC) - PHP
1.606758
1 Leeds United FC(LUFC) - EGP
￡E.1.362288
1 Leeds United FC(LUFC) - BRL
R$0.153707
1 Leeds United FC(LUFC) - CAD
C$0.039059
1 Leeds United FC(LUFC) - BDT
3.417522
1 Leeds United FC(LUFC) - NGN
43.164129
1 Leeds United FC(LUFC) - COP
$113.306225
1 Leeds United FC(LUFC) - ZAR
R.0.497932
1 Leeds United FC(LUFC) - UAH
1.157158
1 Leeds United FC(LUFC) - VES
Bs3.8497
1 Leeds United FC(LUFC) - CLP
$27.257
1 Leeds United FC(LUFC) - PKR
Rs7.921952
1 Leeds United FC(LUFC) - KZT
15.099254
1 Leeds United FC(LUFC) - THB
฿0.917746
1 Leeds United FC(LUFC) - TWD
NT$0.857331
1 Leeds United FC(LUFC) - AED
د.إ0.103127
1 Leeds United FC(LUFC) - CHF
Fr0.02248
1 Leeds United FC(LUFC) - HKD
HK$0.219461
1 Leeds United FC(LUFC) - AMD
֏10.75387
1 Leeds United FC(LUFC) - MAD
.د.م0.253181
1 Leeds United FC(LUFC) - MXN
$0.527156
1 Leeds United FC(LUFC) - SAR
ريال0.105375
1 Leeds United FC(LUFC) - PLN
0.102846
1 Leeds United FC(LUFC) - RON
лв0.122235
1 Leeds United FC(LUFC) - SEK
kr0.270322
1 Leeds United FC(LUFC) - BGN
лв0.047208
1 Leeds United FC(LUFC) - HUF
Ft9.596993
1 Leeds United FC(LUFC) - CZK
0.595158
1 Leeds United FC(LUFC) - KWD
د.ك0.0085705
1 Leeds United FC(LUFC) - ILS
0.095821
1 Leeds United FC(LUFC) - AOA
Kz25.756179
1 Leeds United FC(LUFC) - BHD
.د.ب0.0105656
1 Leeds United FC(LUFC) - BMD
$0.0281
1 Leeds United FC(LUFC) - DKK
kr0.180683
1 Leeds United FC(LUFC) - HNL
L0.738749
1 Leeds United FC(LUFC) - MUR
1.285013
1 Leeds United FC(LUFC) - NAD
$0.496527
1 Leeds United FC(LUFC) - NOK
kr0.285777
1 Leeds United FC(LUFC) - NZD
$0.048051
1 Leeds United FC(LUFC) - PAB
B/.0.0281
1 Leeds United FC(LUFC) - PGK
K0.116334
1 Leeds United FC(LUFC) - QAR
ر.ق0.102284
1 Leeds United FC(LUFC) - RSD
дин.2.837257

Leeds United FC-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Leeds United FC toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Leeds United FC-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Leeds United FC”

Paljonko Leeds United FC (LUFC) on arvoltaan tänään?
LUFC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0281 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUFC-USD-parin nykyinen hinta?
LUFC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0281. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Leeds United FC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUFC markkina-arvo on $ 91.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.27M USD.
Mikä oli LUFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUFC saavutti ATH-hinnaksi 61.91478374891038 USD.
Mikä oli LUFC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUFC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LUFC-rahakkeen treidausvolyymi?
LUFC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.17K USD.
Nouseeko LUFC tänä vuonna korkeammalle?
LUFC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUFC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:16:03 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

