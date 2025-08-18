Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
$ 0.02787
$ 0.02861
$ 0.02787
$ 0.02861
$ 61.91478374891038
$ 0
Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0281. Viimeisen 24 tunnin aikana LUFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.02787 ja korkeimmillaan $ 0.02861 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 61.91478374891038, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LUFC on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja +18.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen markkinatiedot
$ 91.77K
$ 53.17K
$ 281.00K
3.27M
10,000,000
10,000,000
Leeds United FC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.17K. LUFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.27M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 281.00K.
Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Leeds United FC-hinnanmuutoksia:
Tänään
$ -0.0000591
-0.21%
30 päivää
$ -0.01528
-35.23%
60 päivää
$ -0.00228
-7.51%
90 päivää
$ -0.01809
-39.17%
Leeds United FC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LUFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000591 (-0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Leeds United FC 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01528 (-35.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Leeds United FC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00228 (-7.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Leeds United FC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01809 (-39.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Leeds United FC (LUFC)?
One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.
Leeds United FC on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Leeds United FC-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista LUFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Leeds United FC-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Leeds United FC-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Leeds United FC-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Leeds United FC (LUFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Leeds United FC (LUFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Leeds United FC-rahakkeelle.
Leeds United FC (LUFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Leeds United FC (LUFC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Leeds United FC:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Leeds United FC MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.