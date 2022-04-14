Luce (LUCE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Luce (LUCE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Luce (LUCE) -rahakkeen tiedot Luce is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://pump.fun/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Block Explorer: https://solscan.io/token/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Osta LUCE-rahaketta nyt!

Luce (LUCE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Luce (LUCE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.344 $ 0.344 $ 0.344 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 Nykyinen hinta: $ 0.00377 $ 0.00377 $ 0.00377 Lue lisää Luce (LUCE) -rahakkeen hinnasta

Luce (LUCE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Luce (LUCE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LUCE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUCE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LUCE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUCE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUCE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Luce (LUCE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUCE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LUCE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Luce (LUCE) -rahakkeen hintahistoria LUCE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LUCE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LUCE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LUCE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUCE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LUCE-rahakkeen hintaennuste nyt!

