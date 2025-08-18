Luce (LUCE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003345. Viimeisen 24 tunnin aikana LUCE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00329 ja korkeimmillaan $ 0.00385 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUCE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3272624326683496, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000103577085336429.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LUCE on muuttunut -1.10% viimeisen tunnin aikana, -1.55% 24 tunnin aikana ja -11.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Luce (LUCE) -rahakkeen markkinatiedot
Luce-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.41K. LUCE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999996. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.35M.
Luce (LUCE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Luce-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00005266
-1.55%
30 päivää
$ -0.001338
-28.58%
60 päivää
$ -0.000607
-15.36%
90 päivää
$ -0.005638
-62.77%
Luce-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LUCE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00005266 (-1.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Luce 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001338 (-28.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Luce-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUCE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000607 (-15.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Luce-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005638 (-62.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Luce (LUCE)?
Luce on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Luce-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista LUCE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Luce-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Luce-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Luce-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Luce (LUCE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Luce (LUCE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Luce-rahakkeelle.
Luce (LUCE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUCE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Luce (LUCE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Luce:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Luce MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.