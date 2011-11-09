Lisätietoja LTC-rahakkeesta

Litecoin-logo

Litecoin – hinta (LTC)

1LTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$115.24
$115.24$115.24
+0.97%1D
USD
Reaaliaikainen Litecoin (LTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:26:56 (UTC+8)

Litecoin (LTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 113.43
$ 113.43$ 113.43
24 h:n matalin
$ 117.29
$ 117.29$ 117.29
24 h:n korkein

$ 113.43
$ 113.43$ 113.43

$ 117.29
$ 117.29$ 117.29

$ 412.96014112
$ 412.96014112$ 412.96014112

$ 1.1137399673461914
$ 1.1137399673461914$ 1.1137399673461914

+0.05%

+0.97%

-4.29%

-4.29%

Litecoin (LTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 115.17. Viimeisen 24 tunnin aikana LTC on vaihdellut alimmillaan $ 113.43 ja korkeimmillaan $ 117.29 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 412.96014112, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.1137399673461914.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LTC on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.97% 24 tunnin aikana ja -4.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Litecoin (LTC) -rahakkeen markkinatiedot

No.19

$ 8.78B
$ 8.78B$ 8.78B

$ 18.07M
$ 18.07M$ 18.07M

$ 9.67B
$ 9.67B$ 9.67B

76.21M
76.21M 76.21M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

90.72%

0.22%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

LTC

Litecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.78B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.07M. LTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 76.21M ja sen kokonaistarjonta on 84000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.67B.

Litecoin (LTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Litecoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +1.1071+0.97%
30 päivää$ -3.38-2.86%
60 päivää$ +34.95+43.56%
90 päivää$ +19.92+20.91%
Litecoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.1071 (+0.97%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Litecoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.38 (-2.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Litecoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +34.95 (+43.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Litecoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +19.92 (+20.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Litecoin (LTC)?

Tarkista Litecoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Litecoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Litecoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Litecoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Litecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Litecoin (LTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Litecoin (LTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Litecoin-rahakkeelle.

Tarkista Litecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Litecoin (LTC) -rahakkeen tokenomiikka

Litecoin (LTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Litecoin (LTC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Litecoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Litecoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LTC paikallisiin valuuttoihin

Litecoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Litecoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Litecoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Litecoin”

Paljonko Litecoin (LTC) on arvoltaan tänään?
LTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 115.17 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LTC-USD-parin nykyinen hinta?
LTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 115.17. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Litecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LTC markkina-arvo on $ 8.78B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 76.21M USD.
Mikä oli LTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LTC saavutti ATH-hinnaksi 412.96014112 USD.
Mikä oli LTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LTC-rahakkeen ATL-hinta oli 1.1137399673461914 USD.
Mikä on LTC-rahakkeen treidausvolyymi?
LTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.07M USD.
Nouseeko LTC tänä vuonna korkeammalle?
LTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:26:56 (UTC+8)

Litecoin (LTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

