Litecoin (LTC) -rahakkeen tokenomiikka
Litecoin (LTC) -rahakkeen tiedot
Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.
Litecoin (LTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Litecoin (LTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Litecoin (LTC) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten LTC-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
|Aspect
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm
|Block Reward
|New LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain
|Initial Reward
|50 LTC per block at launch
|Halving Schedule
|Block reward halves every 840,000 blocks (~4 years)
|Current Reward
|25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023)
|Next Halving
|Expected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block
|Max Supply
|84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142)
- The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.
- The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards.
Allocation Mechanism
|Aspect
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no team or foundation allocation
|Distribution
|All LTC is distributed to miners as block rewards
|Concentration
|As of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply
|Network Privileges
|No superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners
- There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.
- All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply.
Usage and Incentive Mechanism
|Aspect
|Details
|Primary Use
|Peer-to-peer payments, value storage, and settlement
|Incentives
|Miners are incentivized via block rewards and transaction fees
|User Acquisition
|Users acquire LTC via mining or purchasing on exchanges
|Network Security
|Incentivized miners secure the network and validate transactions
- LTC is used as a medium of exchange and a store of value.
- Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.
- There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms.
Locking Mechanism and Unlocking Time
|Aspect
|Details
|Locking
|No protocol-enforced token locking or vesting
|Unlocking
|Not applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable
|Token Unlocks
|No scheduled unlocks; supply increases only via mining
- There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.
- All LTC is freely transferable upon mining.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Issuance
|PoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks
|Allocation
|100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation
|Usage/Incentives
|Peer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees)
|Locking/Unlocking
|None; all LTC is liquid upon issuance
Additional Insights
- Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.
- Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.
- No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable.
Conclusion
Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.
Litecoin (LTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Litecoin (LTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LTC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka LTC-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Litecoin (LTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Litecoin (LTC) -rahakkeen hintahistoria
LTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
LTC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne LTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta Litecoin (LTC) -rahaketta
Summa
1 LTC = 119.56 USD