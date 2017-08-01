LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

NimiLRC

SijoitusNo.291

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.00%

Kierrossa oleva tarjonta1,367,105,325.0232475

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta1,373,873,397.4424574

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2017-08-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.053 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta3.827154981643715,2021-11-10

Alin hinta0.019860698096,2019-12-18

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoLoopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...