Laqira Protocol-logo

Laqira Protocol – hinta (LQR)

1LQR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.09023
$0.09023$0.09023
-1.03%1D
USD
Reaaliaikainen Laqira Protocol (LQR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:12:24 (UTC+8)

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08697
$ 0.08697$ 0.08697
24 h:n matalin
$ 0.09817
$ 0.09817$ 0.09817
24 h:n korkein

$ 0.08697
$ 0.08697$ 0.08697

$ 0.09817
$ 0.09817$ 0.09817

$ 0.518643993636471
$ 0.518643993636471$ 0.518643993636471

$ 0.003177412953362381
$ 0.003177412953362381$ 0.003177412953362381

+0.02%

-1.03%

+1.71%

+1.71%

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.09023. Viimeisen 24 tunnin aikana LQR on vaihdellut alimmillaan $ 0.08697 ja korkeimmillaan $ 0.09817 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LQR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.518643993636471, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003177412953362381.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LQR on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -1.03% 24 tunnin aikana ja +1.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen markkinatiedot

No.1225

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

$ 106.54K
$ 106.54K$ 106.54K

$ 225.58M
$ 225.58M$ 225.58M

88.62M
88.62M 88.62M

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Laqira Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.54K. LQR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.62M ja sen kokonaistarjonta on 2500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 225.58M.

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Laqira Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000939-1.03%
30 päivää$ +0.00363+4.19%
60 päivää$ +0.03938+77.44%
90 päivää$ +0.00513+6.02%
Laqira Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LQR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000939 (-1.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Laqira Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00363 (+4.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Laqira Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LQR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03938 (+77.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Laqira Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00513 (+6.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Laqira Protocol (LQR)?

Tarkista Laqira Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Laqira Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LQR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Laqira Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Laqira Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Laqira Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Laqira Protocol (LQR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Laqira Protocol (LQR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Laqira Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Laqira Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen tokenomiikka

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LQR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Laqira Protocol (LQR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Laqira Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Laqira Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LQR paikallisiin valuuttoihin

Laqira Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Laqira Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Laqira Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Laqira Protocol”

Paljonko Laqira Protocol (LQR) on arvoltaan tänään?
LQR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.09023 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LQR-USD-parin nykyinen hinta?
LQR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.09023. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Laqira Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LQR markkina-arvo on $ 8.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LQR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LQR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.62M USD.
Mikä oli LQR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LQR saavutti ATH-hinnaksi 0.518643993636471 USD.
Mikä oli LQR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LQR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003177412953362381 USD.
Mikä on LQR-rahakkeen treidausvolyymi?
LQR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.54K USD.
Nouseeko LQR tänä vuonna korkeammalle?
LQR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LQR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:12:24 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

