Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Laqira Protocol (LQR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen tiedot Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Virallinen verkkosivusto: https://laqira.io Valkoinen paperi: https://laqira.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Osta LQR-rahaketta nyt!

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.21M $ 8.21M $ 8.21M Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 231.50M $ 231.50M $ 231.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 Nykyinen hinta: $ 0.0926 $ 0.0926 $ 0.0926 Lue lisää Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen hinnasta

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LQR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LQR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LQR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LQR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LQR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LQR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LQR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Laqira Protocol (LQR) -rahakkeen hintahistoria LQR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LQR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LQR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LQR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LQR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LQR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!