LQR

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

NimiLQR

SijoitusNo.1241

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.35%

Kierrossa oleva tarjonta88,623,954

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta2,500,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.518643993636471,2024-12-05

Alin hinta0.003177412953362381,2023-08-17

Julkinen lohkoketjuBSC

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

