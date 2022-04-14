LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LoopNetwork (LOOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen tiedot LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.getloop.network/ Valkoinen paperi: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35 Osta LOOP-rahaketta nyt!

LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 180.70M $ 180.70M $ 180.70M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2854 $ 0.2854 $ 0.2854 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 Nykyinen hinta: $ 0.0291 $ 0.0291 $ 0.0291 Lue lisää LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen hinnasta

LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LOOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LOOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LOOP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LOOP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LOOP-rahakkeita MEXCistä nyt!

LoopNetwork (LOOP) -rahakkeen hintahistoria LOOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LOOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LOOP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LOOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LOOP-rahakkeen hintaennuste nyt!

