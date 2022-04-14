LightLink (LL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LightLink (LL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LightLink (LL) -rahakkeen tiedot LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://lightlink.io Valkoinen paperi: https://docs.lightlink.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73 Osta LL-rahaketta nyt!

LightLink (LL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LightLink (LL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 81.67M $ 81.67M $ 81.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011224381498808693 $ 0.011224381498808693 $ 0.011224381498808693 Nykyinen hinta: $ 0.01412 $ 0.01412 $ 0.01412 Lue lisää LightLink (LL) -rahakkeen hinnasta

LightLink (LL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LightLink (LL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LightLink (LL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LL-rahakkeita MEXCistä nyt!

LightLink (LL) -rahakkeen hintahistoria LL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LL-rahakkeen hintaennuste nyt!

