Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bitlight Labs (LIGHT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:06:27 (UTC+8)
USD

Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 82.94M
Kokonaistarjonta:
$ 420.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 43.06M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 809.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.8579
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.5392876430024418
Nykyinen hinta:
$ 1.9264
Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen tiedot

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Virallinen verkkosivusto:
https://bitlightlabs.com/
Valkoinen paperi:
https://blog.bitlightlabs.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LIGHT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIGHT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LIGHT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIGHT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LIGHT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LIGHT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Bitlight Labs (LIGHT) -rahakkeen hintahistoria

LIGHT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LIGHT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LIGHT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LIGHT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

