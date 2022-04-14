Lever (LEVER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lever (LEVER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lever (LEVER) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://www.leverfi.io/ Valkoinen paperi: https://docs.leverfi.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f Osta LEVER-rahaketta nyt!

Lever (LEVER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lever (LEVER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M Kokonaistarjonta: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B Kierrossa oleva tarjonta: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005372 $ 0.005372 $ 0.005372 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000139086403037808 $ 0.000139086403037808 $ 0.000139086403037808 Nykyinen hinta: $ 0.0001446 $ 0.0001446 $ 0.0001446 Lue lisää Lever (LEVER) -rahakkeen hinnasta

Lever (LEVER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lever (LEVER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LEVER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LEVER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LEVER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LEVER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LEVER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lever (LEVER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LEVER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LEVER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lever (LEVER) -rahakkeen hintahistoria LEVER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LEVER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LEVER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LEVER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LEVER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LEVER-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!