LightningBitcoin (LBTC) -rahakkeen tiedot Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization. Virallinen verkkosivusto: http://lbtc.io/ Valkoinen paperi: http://lbtc.io/web/viewer.html Block Explorer: http://explorer.lbtc.io Osta LBTC-rahaketta nyt!

LightningBitcoin (LBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LightningBitcoin (LBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 701.05K $ 701.05K $ 701.05K Kaikkien aikojen korkein: $ 7.4 $ 7.4 $ 7.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 Nykyinen hinta: $ 0.0939 $ 0.0939 $ 0.0939 Lue lisää LightningBitcoin (LBTC) -rahakkeen hinnasta

LightningBitcoin (LBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LightningBitcoin (LBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LBTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

