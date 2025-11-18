TOWNS (TOWNS) -rahakkeen tokenomiikka

TOWNS (TOWNS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TOWNS (TOWNS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:52:00 (UTC+8)
TOWNS (TOWNS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TOWNS (TOWNS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 18.24M
Kokonaistarjonta:
$ 10.13B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.11B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 132.54M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0847
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00247547300739468
Nykyinen hinta:
$ 0.008647
TOWNS (TOWNS) -rahakkeen tiedot

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.towns.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.towns.com/white-paper/towns-technical-overview
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x00000000a22c618fd6b4d7e9a335c4b96b189a38

TOWNS (TOWNS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TOWNS (TOWNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TOWNS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOWNS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TOWNS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOWNS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TOWNS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään TOWNS (TOWNS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TOWNS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

TOWNS (TOWNS) -rahakkeen hintahistoria

TOWNS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TOWNS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TOWNS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TOWNS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö