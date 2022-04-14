Karrat (KARRAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Karrat (KARRAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Karrat (KARRAT) -rahakkeen tiedot The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Virallinen verkkosivusto: https://www.karratcoin.com/ Valkoinen paperi: https://docs.karratcoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Osta KARRAT-rahaketta nyt!

Karrat (KARRAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Karrat (KARRAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 25.25M $ 25.25M $ 25.25M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 353.69M $ 353.69M $ 353.69M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.40M $ 71.40M $ 71.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Kaikkien aikojen alin: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Nykyinen hinta: $ 0.0714 $ 0.0714 $ 0.0714 Lue lisää Karrat (KARRAT) -rahakkeen hinnasta

Karrat (KARRAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Karrat (KARRAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KARRAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KARRAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KARRAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KARRAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KARRAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Karrat (KARRAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KARRAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KARRAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Karrat (KARRAT) -rahakkeen hintahistoria KARRAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KARRAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KARRAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KARRAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KARRAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KARRAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

