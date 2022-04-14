Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Jerry The Turtle (JYAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tiedot JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Virallinen verkkosivusto: https://www.jerrytheturtle.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Osta JYAI-rahaketta nyt!

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M Kokonaistarjonta: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Nykyinen hinta: $ 0.000204941 $ 0.000204941 $ 0.000204941 Lue lisää Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen hinnasta

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JYAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JYAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JYAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JYAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JYAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JYAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JYAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen hintahistoria JYAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JYAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JYAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JYAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JYAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JYAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

