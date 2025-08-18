Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000177071
$ 0.000177071
24 h:n matalin
$ 0.000252876
$ 0.000252876
24 h:n korkein
$ 0.000177071
$ 0.000177071
$ 0.000252876
$ 0.000252876
$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765
$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777
+2.09%
+2.13%
-14.39%
-14.39%
Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000197157. Viimeisen 24 tunnin aikana JYAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000177071 ja korkeimmillaan $ 0.000252876 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000320379364794765, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000000524860777.
Lyhyen aikavälin tuloksissa JYAI on muuttunut +2.09% viimeisen tunnin aikana, +2.13% 24 tunnin aikana ja -14.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen markkinatiedot
No.985
$ 13.60M
$ 13.60M
$ 408.19K
$ 408.19K
$ 13.60M
$ 13.60M
69.00B
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%
ETH
Jerry The Turtle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 408.19K. JYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.00B ja sen kokonaistarjonta on 69000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.60M.
Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Jerry The Turtle-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000411186
+2.13%
30 päivää
$ +0.000102867
+109.09%
60 päivää
$ +0.000113817
+136.56%
90 päivää
$ +0.000105707
+115.58%
Jerry The Turtle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään JYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000411186 (+2.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Jerry The Turtle 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000102867 (+109.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Jerry The Turtle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000113817 (+136.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Jerry The Turtle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000105707 (+115.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Jerry The Turtle (JYAI)?
JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.
Jerry The Turtle on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Jerry The Turtle-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista JYAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Jerry The Turtle-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Jerry The Turtle-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Jerry The Turtle-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Jerry The Turtle (JYAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jerry The Turtle (JYAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jerry The Turtle-rahakkeelle.
Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JYAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Jerry The Turtle (JYAI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Jerry The Turtle:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Jerry The Turtle MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.