Jerry The Turtle-logo

Jerry The Turtle – hinta (JYAI)

$0.000197157
+2.13%1D
USD
Reaaliaikainen Jerry The Turtle (JYAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:01:42 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+2.09%

+2.13%

-14.39%

-14.39%

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000197157. Viimeisen 24 tunnin aikana JYAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000177071 ja korkeimmillaan $ 0.000252876 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000320379364794765, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000000524860777.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JYAI on muuttunut +2.09% viimeisen tunnin aikana, +2.13% 24 tunnin aikana ja -14.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.985

100.00%

ETH

Jerry The Turtle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 408.19K. JYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.00B ja sen kokonaistarjonta on 69000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.60M.

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Jerry The Turtle-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000411186+2.13%
30 päivää$ +0.000102867+109.09%
60 päivää$ +0.000113817+136.56%
90 päivää$ +0.000105707+115.58%
Jerry The Turtle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään JYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000411186 (+2.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Jerry The Turtle 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000102867 (+109.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Jerry The Turtle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000113817 (+136.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Jerry The Turtle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000105707 (+115.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Jerry The Turtle (JYAI)?

Tarkista Jerry The Turtle-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Jerry The Turtle-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista JYAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Jerry The Turtle-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Jerry The Turtle-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Jerry The Turtle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jerry The Turtle (JYAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jerry The Turtle (JYAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jerry The Turtle-rahakkeelle.

Tarkista Jerry The Turtle-rahakkeen hintaennuste nyt!

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tokenomiikka

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JYAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Jerry The Turtle (JYAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Jerry The Turtle:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Jerry The Turtle MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

JYAI paikallisiin valuuttoihin

Jerry The Turtle-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Jerry The Turtle toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Jerry The Turtle-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jerry The Turtle”

Paljonko Jerry The Turtle (JYAI) on arvoltaan tänään?
JYAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000197157 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JYAI-USD-parin nykyinen hinta?
JYAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000197157. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jerry The Turtle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JYAI markkina-arvo on $ 13.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.00B USD.
Mikä oli JYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JYAI saavutti ATH-hinnaksi 0.000320379364794765 USD.
Mikä oli JYAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JYAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0000000524860777 USD.
Mikä on JYAI-rahakkeen treidausvolyymi?
JYAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 408.19K USD.
Nouseeko JYAI tänä vuonna korkeammalle?
JYAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JYAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:01:42 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

