JUST (JST) -rahakkeen tiedot JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://just.network/#/ Valkoinen paperi: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Osta JST-rahaketta nyt!

JUST (JST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu JUST (JST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 345.51M $ 345.51M $ 345.51M Kokonaistarjonta: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 345.51M $ 345.51M $ 345.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Nykyinen hinta: $ 0.0349 $ 0.0349 $ 0.0349 Lue lisää JUST (JST) -rahakkeen hinnasta

JUST (JST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset JUST (JST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään JUST (JST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JST-rahakkeita MEXCistä nyt!

JUST (JST) -rahakkeen hintahistoria JST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JST-rahakkeen hintaennuste nyt!

