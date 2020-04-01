JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NimiJST

SijoitusNo.151

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.20%

Kierrossa oleva tarjonta9,900,000,000

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta9,900,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2020-04-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.00202 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.20825091,2021-04-05

Alin hinta0.00476612780651,2020-05-09

Julkinen lohkoketjuTRX

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

