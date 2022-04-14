Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Japan Open Chain (JOC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tiedot Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Virallinen verkkosivusto: https://www.japanopenchain.org/en/ Valkoinen paperi: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Block Explorer: https://explorer.japanopenchain.org/ Osta JOC-rahaketta nyt!

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 77.70M $ 77.70M $ 77.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 1 $ 1 $ 1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Nykyinen hinta: $ 0.0777 $ 0.0777 $ 0.0777 Lue lisää Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen hinnasta

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JOC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JOC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JOC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JOC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JOC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JOC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan JOC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen hintahistoria JOC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JOC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JOC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JOC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JOC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JOC-rahakkeen hintaennuste nyt!

