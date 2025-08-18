Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0847. Viimeisen 24 tunnin aikana JOC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0787 ja korkeimmillaan $ 0.0921 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2006639953949927, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05313718186221487.
Lyhyen aikavälin tuloksissa JOC on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja +18.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen markkinatiedot
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.88K
$ 99.88K$ 99.88K
$ 84.70M
$ 84.70M$ 84.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
JOC
Japan Open Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.88K. JOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 84.70M.
Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Japan Open Chain-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000093
+0.11%
30 päivää
$ -0.0014
-1.63%
60 päivää
$ -0.0258
-23.35%
90 päivää
$ -0.043
-33.68%
Japan Open Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään JOC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000093 (+0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Japan Open Chain 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0014 (-1.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Japan Open Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JOC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0258 (-23.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Japan Open Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.043 (-33.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.
Japan Open Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Japan Open Chain (JOC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Japan Open Chain (JOC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Japan Open Chain-rahakkeelle.
Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JOC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Japan Open Chain (JOC) -ostamisen perusteet
