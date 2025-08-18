Lisätietoja JOC-rahakkeesta

JOC-rahakkeen hintatiedot

JOC-rahakkeen valkoinen paperi

JOC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JOC-rahakkeen tokenomiikka

JOC-rahakkeen hintaennuste

JOC-rahakkeen historia

JOC-osto-opas

JOC/fiat-valuuttamuunnin

JOC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Japan Open Chain-logo

Japan Open Chain – hinta (JOC)

1JOC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0847
$0.0847$0.0847
+0.11%1D
USD
Reaaliaikainen Japan Open Chain (JOC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:23:49 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0787
$ 0.0787$ 0.0787
24 h:n matalin
$ 0.0921
$ 0.0921$ 0.0921
24 h:n korkein

$ 0.0787
$ 0.0787$ 0.0787

$ 0.0921
$ 0.0921$ 0.0921

$ 0.2006639953949927
$ 0.2006639953949927$ 0.2006639953949927

$ 0.05313718186221487
$ 0.05313718186221487$ 0.05313718186221487

-0.12%

+0.11%

+18.96%

+18.96%

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0847. Viimeisen 24 tunnin aikana JOC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0787 ja korkeimmillaan $ 0.0921 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2006639953949927, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05313718186221487.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JOC on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja +18.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen markkinatiedot

No.4076

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.88K
$ 99.88K$ 99.88K

$ 84.70M
$ 84.70M$ 84.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

JOC

Japan Open Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.88K. JOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 84.70M.

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Japan Open Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000093+0.11%
30 päivää$ -0.0014-1.63%
60 päivää$ -0.0258-23.35%
90 päivää$ -0.043-33.68%
Japan Open Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään JOC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000093 (+0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Japan Open Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0014 (-1.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Japan Open Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JOC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0258 (-23.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Japan Open Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.043 (-33.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Japan Open Chain (JOC)?

Tarkista Japan Open Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Japan Open Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista JOC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Japan Open Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Japan Open Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Japan Open Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Japan Open Chain (JOC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Japan Open Chain (JOC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Japan Open Chain-rahakkeelle.

Tarkista Japan Open Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tokenomiikka

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JOC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Japan Open Chain (JOC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Japan Open Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Japan Open Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

JOC paikallisiin valuuttoihin

1 Japan Open Chain(JOC) - VND
2,228.8805
1 Japan Open Chain(JOC) - AUD
A$0.131285
1 Japan Open Chain(JOC) - GBP
0.062678
1 Japan Open Chain(JOC) - EUR
0.072842
1 Japan Open Chain(JOC) - USD
$0.0847
1 Japan Open Chain(JOC) - MYR
RM0.357434
1 Japan Open Chain(JOC) - TRY
3.473547
1 Japan Open Chain(JOC) - JPY
¥12.5356
1 Japan Open Chain(JOC) - ARS
ARS$111.300882
1 Japan Open Chain(JOC) - RUB
6.823432
1 Japan Open Chain(JOC) - INR
7.393463
1 Japan Open Chain(JOC) - IDR
Rp1,388.524368
1 Japan Open Chain(JOC) - KRW
118.46142
1 Japan Open Chain(JOC) - PHP
4.843993
1 Japan Open Chain(JOC) - EGP
￡E.4.106256
1 Japan Open Chain(JOC) - BRL
R$0.463309
1 Japan Open Chain(JOC) - CAD
C$0.117733
1 Japan Open Chain(JOC) - BDT
10.301214
1 Japan Open Chain(JOC) - NGN
130.307562
1 Japan Open Chain(JOC) - COP
$341.531575
1 Japan Open Chain(JOC) - ZAR
R.1.49919
1 Japan Open Chain(JOC) - UAH
3.487946
1 Japan Open Chain(JOC) - VES
Bs11.6039
1 Japan Open Chain(JOC) - CLP
$82.159
1 Japan Open Chain(JOC) - PKR
Rs23.966712
1 Japan Open Chain(JOC) - KZT
45.512698
1 Japan Open Chain(JOC) - THB
฿2.762914
1 Japan Open Chain(JOC) - TWD
NT$2.585891
1 Japan Open Chain(JOC) - AED
د.إ0.310849
1 Japan Open Chain(JOC) - CHF
Fr0.06776
1 Japan Open Chain(JOC) - HKD
HK$0.661507
1 Japan Open Chain(JOC) - AMD
֏32.476521
1 Japan Open Chain(JOC) - MAD
.د.م0.763147
1 Japan Open Chain(JOC) - MXN
$1.588125
1 Japan Open Chain(JOC) - SAR
ريال0.317625
1 Japan Open Chain(JOC) - PLN
0.310002
1 Japan Open Chain(JOC) - RON
лв0.368445
1 Japan Open Chain(JOC) - SEK
kr0.815661
1 Japan Open Chain(JOC) - BGN
лв0.142296
1 Japan Open Chain(JOC) - HUF
Ft28.927591
1 Japan Open Chain(JOC) - CZK
1.792252
1 Japan Open Chain(JOC) - KWD
د.ك0.0258335
1 Japan Open Chain(JOC) - ILS
0.28798
1 Japan Open Chain(JOC) - AOA
Kz77.492877
1 Japan Open Chain(JOC) - BHD
.د.ب0.0319319
1 Japan Open Chain(JOC) - BMD
$0.0847
1 Japan Open Chain(JOC) - DKK
kr0.544621
1 Japan Open Chain(JOC) - HNL
L2.224222
1 Japan Open Chain(JOC) - MUR
3.873331
1 Japan Open Chain(JOC) - NAD
$1.49919
1 Japan Open Chain(JOC) - NOK
kr0.862246
1 Japan Open Chain(JOC) - NZD
$0.144837
1 Japan Open Chain(JOC) - PAB
B/.0.0847
1 Japan Open Chain(JOC) - PGK
K0.354893
1 Japan Open Chain(JOC) - QAR
ر.ق0.308308
1 Japan Open Chain(JOC) - RSD
дин.8.549618

Japan Open Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Japan Open Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Japan Open Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Japan Open Chain”

Paljonko Japan Open Chain (JOC) on arvoltaan tänään?
JOC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0847 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JOC-USD-parin nykyinen hinta?
JOC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0847. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Japan Open Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JOC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli JOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JOC saavutti ATH-hinnaksi 0.2006639953949927 USD.
Mikä oli JOC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JOC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05313718186221487 USD.
Mikä on JOC-rahakkeen treidausvolyymi?
JOC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.88K USD.
Nouseeko JOC tänä vuonna korkeammalle?
JOC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JOC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:23:49 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

JOC-USD-laskin

Summa

JOC
JOC
USD
USD

1 JOC = 0.0847 USD

Treidaa JOC-rahaketta

JOCUSDT
$0.0847
$0.0847$0.0847
+0.11%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu