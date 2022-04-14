Jasmy (JASMY) -rahakkeen tokenomiikka
Jasmy (JASMY) -rahakkeen tiedot
Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.
Jasmy (JASMY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Jasmy (JASMY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Jasmy (JASMY) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten JASMY-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Overview
JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. The project aims to power an IoT data platform, but as of August 2024, the ecosystem is not yet operational, and the token's primary utility is for payment, investment, and trading on exchanges.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation).
- Token Standard: ERC-20 on Ethereum.
Allocation Mechanism
The most recent and verifiable allocation (from project documentation and Medium posts) is as follows:
|Allocation Category
|Amount (JASMY)
|% of Max Supply
|Unlock/Distribution Details
|Ecosystem
|24,000,000,000
|48.00%
|Locked, distributed as business grows (instant unlock at allocation, but gradual use)
|Funds & Institutional Investors
|13,500,000,000
|27.00%
|Locked, distributed linearly/daily from Oct 2021 to Sep 2023
|Contributors & Communities
|10,000,000,000
|20.00%
|Fully unlocked at token genesis (Oct 2021)
|Incentive Fund
|2,500,000,000
|5.00%
|Cliff unlock, fully unlocked on Oct 1, 2023 if milestones achieved (details not disclosed)
Usage and Incentive Mechanism
- Planned Utility:
- Pay service fees on the Jasmy platform.
- Purchase access to data in Personal Data Lockers (PDLs).
- Medium of exchange for products/services on partner platforms.
- Current Utility (as of Aug 2024):
- No active platform utility; only used for payments, investment, and trading.
- No evidence of active staking, liquidity mining, or user rewards.
- No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for holders.
Locking and Unlocking Mechanism
|Allocation Category
|Unlock Mechanism
|Unlock Schedule/Details
|Ecosystem
|Instant (locked for use)
|Tokens available from Oct 2021, distributed as business grows (no fixed schedule)
|Funds & Institutional Investors
|Linear (daily)
|Unlocked daily from Oct 2021 to Sep 2023
|Contributors & Communities
|Instant
|Fully unlocked at token genesis (Oct 2021)
|Incentive Fund
|Cliff
|Fully unlocked on Oct 1, 2023, if milestones achieved (milestones not publicly listed)
- Unlocking Timeframes:
- Most major unlocks completed by late 2023.
- As of August 2024, the vast majority of tokens are unlocked and in circulation.
Additional Notes
- Acquisition: JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges.
- Staking: Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024.
- Concentration: As of August 2024, the top 10 wallets hold ~35.89% of the supply, with some large exchange wallets among them.
Summary Table
|Category
|Amount (JASMY)
|% of Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Period/Status
|Ecosystem
|24,000,000,000
|48.00%
|Instant/Locked
|As business grows (since Oct 2021)
|Funds & Institutional Investors
|13,500,000,000
|27.00%
|Linear/Daily
|Oct 2021 – Sep 2023 (completed)
|Contributors & Communities
|10,000,000,000
|20.00%
|Instant
|Fully unlocked (Oct 2021)
|Incentive Fund
|2,500,000,000
|5.00%
|Cliff
|Fully unlocked (Oct 2023, if milestones met)
Limitations and Transparency
- There have been multiple versions of allocation plans in whitepapers and Medium posts; the above reflects the most recent and verifiable data.
- Some details, such as the specific milestones for the Incentive Fund unlock, have not been publicly disclosed.
- No evidence of ongoing or future scheduled unlocks as of August 2024.
In summary: JasmyCoin's token economics are characterized by a fixed supply, major unlocks completed by 2023, and a current lack of active platform utility or incentive mechanisms. Most tokens are now liquid, with a significant portion held by large wallets and exchanges.
Jasmy (JASMY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Jasmy (JASMY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä JASMY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JASMY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät JASMY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JASMY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka JASMY-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Jasmy (JASMY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JASMY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Jasmy (JASMY) -rahakkeen hintahistoria
JASMY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
JASMY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne JASMY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JASMY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta Jasmy (JASMY) -rahaketta
Summa
1 JASMY = 0.015941 USD