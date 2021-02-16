JASMY

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

NimiJASMY

SijoitusNo.103

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.03%

Kierrossa oleva tarjonta49,444,999,677.16958

Enimmäistarjonta50,000,000,000

Kokonaistarjonta50,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.9888%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta4.99431527,2021-02-16

Alin hinta0.002747024523852261,2022-12-29

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...