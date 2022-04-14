Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikka
Jable (JAB) -rahakkeen tiedot
Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.
Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Jable (JAB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä JAB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JAB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät JAB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JAB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka JAB-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Jable (JAB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JAB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Jable (JAB) -rahakkeen hintahistoria
JAB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
JAB-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne JAB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JAB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta Jable (JAB) -rahaketta
Summa
1 JAB = 0.001284 USD