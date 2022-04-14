Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Jable (JAB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Jable (JAB) -rahakkeen tiedot Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services. Virallinen verkkosivusto: http://www.jable.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9AaF731799e824a74a4D3a14e6B00bcc28c327dB Osta JAB-rahaketta nyt!

Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Jable (JAB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17023 $ 0.17023 $ 0.17023 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.001284 $ 0.001284 $ 0.001284 Lue lisää Jable (JAB) -rahakkeen hinnasta

Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Jable (JAB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JAB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JAB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JAB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JAB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

