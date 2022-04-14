iUP (IUP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu iUP (IUP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

iUP (IUP) -rahakkeen tiedot IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. Virallinen verkkosivusto: https://www.iuppiter.io Valkoinen paperi: https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper Block Explorer: https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8 Osta IUP-rahaketta nyt!

iUP (IUP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu iUP (IUP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3384 $ 0.3384 $ 0.3384 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.006377 $ 0.006377 $ 0.006377 Lue lisää iUP (IUP) -rahakkeen hinnasta

iUP (IUP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset iUP (IUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IUP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IUP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IUP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IUP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IUP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään iUP (IUP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IUP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IUP-rahakkeita MEXCistä nyt!

iUP (IUP) -rahakkeen hintahistoria IUP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IUP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IUP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IUP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IUP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IUP-rahakkeen hintaennuste nyt!

