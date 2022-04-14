Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ithaca Protocol (ITHACA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tiedot Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Virallinen verkkosivusto: https://www.ithacaprotocol.io/ Valkoinen paperi: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Osta ITHACA-rahaketta nyt!

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 666.53K $ 666.53K $ 666.53K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Nykyinen hinta: $ 0.008354 $ 0.008354 $ 0.008354 Lue lisää Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen hinnasta

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ITHACA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ITHACA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ITHACA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ITHACA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ITHACA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ITHACA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ITHACA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen hintahistoria ITHACA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ITHACA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ITHACA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ITHACA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ITHACA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ITHACA-rahakkeen hintaennuste nyt!

