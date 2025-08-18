Mikä on Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ithaca Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Ithaca Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ithaca Protocol (ITHACA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ithaca Protocol (ITHACA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ithaca Protocol-rahakkeelle.

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikka

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ITHACA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ithaca Protocol-resurssi

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ithaca Protocol” Paljonko Ithaca Protocol (ITHACA) on arvoltaan tänään? ITHACA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008934 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ITHACA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.008934 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ITHACA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Ithaca Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ITHACA markkina-arvo on $ 712.81K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ITHACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ITHACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.79M USD . Mikä oli ITHACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ITHACA saavutti ATH-hinnaksi 0.18434736365349902 USD . Mikä oli ITHACA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ITHACA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004934531351990261 USD . Mikä on ITHACA-rahakkeen treidausvolyymi? ITHACA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.40K USD . Nouseeko ITHACA tänä vuonna korkeammalle? ITHACA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ITHACA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

