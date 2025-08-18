Lisätietoja ITHACA-rahakkeesta

Ithaca Protocol-logo

Ithaca Protocol – hinta (ITHACA)

1ITHACA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00893
$0.00893$0.00893
+5.96%1D
USD
Reaaliaikainen Ithaca Protocol (ITHACA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:23:27 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738
24 h:n matalin
$ 0.009569
$ 0.009569$ 0.009569
24 h:n korkein

$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738

$ 0.009569
$ 0.009569$ 0.009569

$ 0.18434736365349902
$ 0.18434736365349902$ 0.18434736365349902

$ 0.004934531351990261
$ 0.004934531351990261$ 0.004934531351990261

+0.63%

+5.96%

+25.68%

+25.68%

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.008934. Viimeisen 24 tunnin aikana ITHACA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00738 ja korkeimmillaan $ 0.009569 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ITHACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.18434736365349902, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004934531351990261.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ITHACA on muuttunut +0.63% viimeisen tunnin aikana, +5.96% 24 tunnin aikana ja +25.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen markkinatiedot

No.2326

$ 712.81K
$ 712.81K$ 712.81K

$ 102.40K
$ 102.40K$ 102.40K

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

79.79M
79.79M 79.79M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.97%

BSC

Ithaca Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 712.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.40K. ITHACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.79M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.93M.

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ithaca Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00050229+5.96%
30 päivää$ +0.000864+10.70%
60 päivää$ +0.002204+32.74%
90 päivää$ -0.002096-19.01%
Ithaca Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ITHACA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00050229 (+5.96%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ithaca Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000864 (+10.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ithaca Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ITHACA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002204 (+32.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ithaca Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002096 (-19.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ithaca Protocol (ITHACA)?

Tarkista Ithaca Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ithaca Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ITHACA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ithaca Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ithaca Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ithaca Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ithaca Protocol (ITHACA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ithaca Protocol (ITHACA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ithaca Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Ithaca Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikka

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ITHACA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ithaca Protocol (ITHACA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ithaca Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ithaca Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ITHACA paikallisiin valuuttoihin

1 Ithaca Protocol(ITHACA) - VND
235.09821
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - AUD
A$0.0138477
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - GBP
0.00661116
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - EUR
0.00768324
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - USD
$0.008934
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - MYR
RM0.03770148
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - TRY
0.36638334
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - JPY
¥1.322232
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - ARS
ARS$11.73981204
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - RUB
0.71972304
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - INR
0.77984886
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - IDR
Rp146.45899296
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - KRW
12.4950924
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - PHP
0.51093546
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - EGP
￡E.0.43312032
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - BRL
R$0.04886898
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - CAD
C$0.01241826
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - BDT
1.08655308
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - NGN
13.74460164
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - COP
$36.0241215
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - ZAR
R.0.1581318
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - UAH
0.36790212
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - VES
Bs1.223958
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - CLP
$8.66598
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - PKR
Rs2.52796464
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - KZT
4.80059556
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - THB
฿0.29142708
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - TWD
NT$0.27275502
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - AED
د.إ0.03278778
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - CHF
Fr0.0071472
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - HKD
HK$0.06977454
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - AMD
֏3.42556362
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - MAD
.د.م0.08049534
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - MXN
$0.16742316
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - SAR
ريال0.0335025
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - PLN
0.03269844
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - RON
лв0.0388629
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - SEK
kr0.08603442
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - BGN
лв0.01500912
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - HUF
Ft3.05122902
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - CZK
0.18904344
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - KWD
د.ك0.00272487
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - ILS
0.0303756
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - AOA
Kz8.17380594
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - BHD
.د.ب0.003368118
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - BMD
$0.008934
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - DKK
kr0.05744562
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - HNL
L0.23460684
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - MUR
0.40855182
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - NAD
$0.1581318
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - NOK
kr0.09094812
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - NZD
$0.01527714
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - PAB
B/.0.008934
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - PGK
K0.03743346
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - QAR
ر.ق0.03251976
1 Ithaca Protocol(ITHACA) - RSD
дин.0.90179796

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ithaca Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ithaca Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ithaca Protocol”

Paljonko Ithaca Protocol (ITHACA) on arvoltaan tänään?
ITHACA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008934 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ITHACA-USD-parin nykyinen hinta?
ITHACA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.008934. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ithaca Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ITHACA markkina-arvo on $ 712.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ITHACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ITHACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.79M USD.
Mikä oli ITHACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ITHACA saavutti ATH-hinnaksi 0.18434736365349902 USD.
Mikä oli ITHACA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ITHACA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004934531351990261 USD.
Mikä on ITHACA-rahakkeen treidausvolyymi?
ITHACA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.40K USD.
Nouseeko ITHACA tänä vuonna korkeammalle?
ITHACA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ITHACA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:23:27 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

